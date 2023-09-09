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السبت، 09-09-2023 09:46 ص

اجتماع مهم لرؤساء أندية المحترفين بضيافة الوحدات اليوم

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الوكيل الإخباري -  يعقد رؤساء أندية المحترفين عند الساعة السادسة من مساء السبت، اجتماعا في مقر نادي الوحدات لبحث العديد من القضايا التي تهم الأندية وخصوصا المتعلقة بمستحقات الأندية، وعدد من الأمور التي تتعلق بالعلاقة مع الاتحاد.

وتطالب الأندية اتحاد الكرة بضرورة ايجاد راع للدوري وزيادة المخصصات للأندية اضافة للعديد من القضايا.

و يتوقع عدم حضور عدد من رؤساء الأندية للاجتماع، حيث شهد الاجتماع الماضي والذي جرى بضيافة نادي الرمثا غياب عدد من الرؤساء ايضا ومنهم الفيصلي والوحدات.

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