احتفاء بالمونديال.. إعادة إحياء أغنية فرقة كوين بنكهة عربية

الوكيل الإخباري - ستكون أغنية فرقة كوين الشهيرة "Kind of Magic" حاضرة في مونديال قطر 2022، بعد إعادة تجديدها وطرحها لجميع عشاق الكرة بالتزامن مع انطلاق كأس العالم.



ويعد هذا العمل الفني إعادة توزيع لأغنية من أشهر أغاني عام 1986، وهو تعاون قوي يجمع كلا من فنانة الراب المصرية "فلوكة" والمغنية ومؤلفة الأغاني السعودية "تام تام"، والفنانة المكسيكية المرشحة لجائزة جرامي "دانّا باولا"، وذلك من خلال التعاون ما بين كوكاكولا ومجموعة يونيفيرسال الموسيقية (UMG) ضمن حملتها لكأس العالم 2022، الاستماع إلى الأغنية عبر منصة Coke Studio ™.



وبالإضافة للأغنية الجديدة، تم إعداد فيديو للأغنية بأداء نابض بالحياة وتصويره في مدينة مكسيكو، حيث يدمج الفيديو الثقافة اللاتينية والعربية في أجواء تحاكي الحماسة والتأهب لانطلاقة أحد أكبر الأحداث الرياضية العالمية.



وبهذه المناسبة، قالت كلاوديا نفارو، نائبة الرئيس للتسويق، أوراسيا والشرق الأوسط، شركة كوكا-كولا: "يعد التعاون مع تام تام مثمرا من نواح عديدة، إنه مثال رائع لما تدور حوله شركة كوكا-كولا كعلامة تجارية عالمية مع نكهة محلية حقيقية".



وأضافت: "نحن فخورون جدًا بالعمل مع موهبة سعودية بأخذها إلى واحدة من أكبر المنصات العالمية. تعد تام تام أيضًا مصدر إلهام للشابات في جميع أنحاء العالم الميقنين بتحقق الأحلام"



ومن جانبها قالت تام تام: "متحمسة للغاية، لأن أكون جزءًا من حملة كوكا-كولا إلى جانب فنانتين رائعتين وملهمتين، من الجميل أننا جميعًا من بلدان مختلفة نغني معًا ونمثل هذه الوحدة من خلال الموسيقى، وقد كانت التجربة سحرية، ابتداءً من تسجيل الموسيقى إلى مقابلة الفريق والسفر إلى مدينة مكسيكو لتصوير مقاطع الفيديو، لقد كان حلما ويسعدني مشاركته مع العالم".



وتابعت: "أتطلع إلى تأدية الأغنية في مدينة الرياض ودولة قطر قبل وأثناء كأس العالم لكرة القدم 2022 وآمل أن أرى مشاركة المزيد من المواهب من السعودية وخارجها".



وسيتم إطلاق أغنية "Kind of Magic" والفيديو المصاحب لها في جميع أنحاء العالم يوم 21 أكتوبر/تشرين أول الجاري، عبر جميع منصات البث الرقمي والفيديو Coke Studio ™، وذلك قبل انطلاق كأس العالم في 20 نوفمبر/تشرين ثان المقبل في قطر.



وستقوم كوكا-كولا بإحضار الكأس الأصلية لكأس العالم إلى المملكة في نوفمبر/تشرين ثان، حيث ستتاح الفرصة لآلاف المشجعين للاقتراب من أكثر الكؤوس قيمة في عالم كرة القدم.

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