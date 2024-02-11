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الأحد، 11-02-2024 02:35 م

احتفال جماهيري ينتظر منتخب النشامى في عمان يوم غد

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الوكيل الإخباري -  أكد مصدر أن منتخب النشامى سيصل العاصمة عمان بعد ظهر يوم غد الإثنين.

وتوقع المصدر ان يكون هناك استقبال لمنتخب النشامى بهدف الاحتفاء به.

وبحسب المعلومات سيكون الاحتفال بعد عصر يوم غد الاثنين، حيث من المقرر أن تصل بعثة المنتخب إلى العاصمة عمان قادمة من الدوحة في ساعات بعد ظهيرة يوم الاثنين.

وتشير المعلومات إلى أن الاحتفال بمنتخب النشامى الذي حل وصيفا لكأس آسيا 2024 سيكون بعد ان تجوب حافلة مكشوفة بالفريق في مناطق مختلفة من العاصمة عمان قبل ان تصل إلى المدينة الرياضية مقر الاحتفال الجماهيري الذي يتوقع ان يكون كبيرا وحاشدا.

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