احتفال ميسي الجديد يثير الجدل (صور)

الوكيل الإخباري - أثار ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، جدلا واسعا باحتفاليته الجديدة خلال مباراة فريقه الجديد أمام أورلاندو في دور الـ32 من مسابقة كأس الدوري الأمريكي المكسيكي لكرة القدم.



وسجل ميسي ثنائية قاد بها فريقه إلى الدور ثمن النهائي بعد الفوز 3-1.



وأثارت احتفاليته التي كررها مرتين حديث وسائل التواصل الاجتماعي بعد المباراة مباشرة.



وقام ميسي بعمل احتفال wakanda forever (واكاندا فور إيفر) لتبدأ الجماهير حول العالم بالتساؤل حول ماهية الطريقة التي احتفل بها أفضل لاعب في العالم وأصر عليها مرتين.

اضافة اعلان

مر الأسود: واكاندا للأبد وبالإنجليزية: Black Panther: Wakanda Forever هو فيلم بطل خارق أمريكي من إخراج رايان كوغلر وبطولة لوبيتا نيونغو، داناي غورورا، مارتن فريمان، ليتيشا رايت، وينستون ديوك وأنجيلا باسيت.



والفيلم من إنتاج شركة مارفل ستوديوز وتوزيع شركة والت ديزني ستوديوز موشن بيكشرز، وتم عرض الفيلم في الولايات المتحدة يوم 8 يوليو 2022.





وسيواجه ميسي فريق دالاس في ثمن نهائي الدوري الأمريكي المكسيكي (كأس الدوريات)، ويمتلك الفريق حظوظا كبيرة في استكمال مشواره نحو اللقب بعد الأداء اللافت منذ انضمام ميسي.



وشهدت المباراة مشاركة الوافد الجديد لإنتر ميامي، الإسباني خوردي ألبا نجم برشلونة السابق.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

