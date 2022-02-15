احمد هشام ينتقد التنمر ،، والوحدات يدعمه

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

بكلمات مؤثرة واجه نجم المنتخبات الوطنية السابق ولاعب الوحدات الحالي أحمد هشام عبد المنعم الحملة القاسية التي تعرض لها منذ عودته لفريق، بعد تجربة مميزة مع شباب العقبة وأخرى مقبولة بالجهراء الكويتي .

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أحمد هشام الذي أخطأ بحق نفسه بإهماله موهبته في مرحلة من المراحل، قبل أن يعود لتألقه رفقة شباب العقبة، ما دفع الوحدات لاستعادته رغم عدم مشاركته بصورة كبيرة مع الفريق، قام بالرد على من وصفهم بالمتنمرين عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" :



"استغفر الله العظيم، إلى متى هذا التنمر، لو كان الحمل على جبل لتعرض للإنهيار، نلتقي عند الله"، قبل أن يقرر إغلاق صفحته لفترة .









وقامت منصات الوحدات على مواقع التواصل الإجتماعي بدعم اللاعب ونشر صورته، كما قام العديد من جماهير الفريق بدعمه واستذكار تاريخ والده اللاعب والمدرب هشام عبد المنعم، وعمه الذي يعد أحد الهداف التاريخيين جهاد عبد المنعم، بالإضافة للفترات المميزة للاعب وخصوصا مواجهة الاتحاد السعودي بملحق دوري أبطال اسيا.

