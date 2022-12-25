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الأحد، 25-12-2022 01:53 م

اختتام الأسبوع الثالث من دوري النخبة ت 19

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الوكيل الإخباري - اختتمت منافسات الأسبوع الثالث من الدور الثاني لدوري النخبة ت 19، لموسم 2022.

وتغلب الوحدات على الحسين 1-0، وفاز شباب الأردن على الجزيرة 3-2، فيما تعادل الرمثا مع الفيصلي 1-1.

ورفع الوحدات رصيده إلى 9 نقاط في صدارة ترتيب الفرق، يليه شباب الأردن 7، الحسين والفيصلي 4، الرمثا 1، والجزيرة أخيرا دون نقاط.

وتقام منافسات المرحلة الثانية لدوري النخبة ت 19، بنظام الدوري من مرحلة واحدة، على أن يتوج باللقب الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط.

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