اختتام منافسات بطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم

الوكيل الاخباري - مندوبا عن رئيس الوزراء، اختتم وزير الشباب محمد النابلسي، مساء أمس الخميس، منافسات بطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم 2024، التي نظمتها وزارة الشباب احتفالا باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية التي تقام ضمن فعاليات رمضانيات.

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وقال النابلسي خلال حضور المباراة الختامية لمحافظة العاصمة التي أقيمت في قصر الرياضة/ مدينة الحسين للشباب، إن إقامة بطولات الخماسيات أصبحت برنامجا أساسيا ضمن برامج الوزارة، نظرا لما شهدته البطولات السابقة من مشاركة واسعة وحضور جماهيري، حيث أصبحت مطلبا شبابيا يسهم باستثمار أوقات الفراغ، خلال شهر رمضان المبارك، ورفع اللياقة البدنية وتعزيز الثقافة والروح الرياضية لديهم.



وثمن النابلسي الجهود التي بذلتها وزارات الصحة والتربية والتعليم والداخلية، وأمانة عمان الكبرى والبلديات والأجهزة الأمنية ممثلة بمديرية الأمن العام ومديرية الدفاع المدني في تسخير الإمكانيات كافة لإنجاح فعاليات البطولة.



وأعلن النابلسي عن بدء التحضيرات لإقامة بطولة اليوبيل الفضي لخماسيات كرة القدم خلال شهر حزيران المقبل التي ستقام على مستوى المملكة.



وتوج النابلسي فريق شباب أبو نصير بطلا لمحافظة العاصمة، وفريق فلسطين بالمركز الثاني للبطولة.



بدورهم رفع المشاركون في ختام منافسات البطولة برقية تهنئة لجلالة الملك عبدالله الثاني والأسرة الهاشمية بمناسبتي قرب حلول عيد الفطر السعيد واليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية.



وشهدت البطولة مشاركة 821 فريقا من محافظات المملكة كافة، وتنفيذ 809 مباريات، أقيمت على ملاعب المراكز الشبابية والأندية والصالات الرياضية في وزارة التربية والتعليم.



وفي ختام منافسات الدور الثاني للبطولة التي أقيمت على مستوى المحافظات، توج فريق النجوم الغور لمحافظة إربد، وفريق المحترفين بطلا لمحافظة جرش، وفريق العامرية بطلا لمحافظة عجلون، وفريق الطحان بطلا لمحافظة المفرق، وفريق الجمع الأبيض بطلا لمحافظة البلقاء، وفريق ال علي الشيخ بطلا لمحافظة الزرقاء، وفريق الأصدقاء بطلا لمحافظة مادبا، وفريق نشامى القطرانة بطلا لمحافظة الكرك، وفريق العروبة بطلا لمحافظة الطفيلة، وفريق بلدية معان الكبرى بطلا لمحافظة معان، وفريق نشامى القويرة بطلا لمحافظة العقبة.



