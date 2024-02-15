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الخميس، 15-02-2024 03:27 م

اختيار الحكم الصيني ما نينغ لإدارة بطولة كأس العالم 2026

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الوكيل الإخباري - كشفت تقارير صحفية تواجد "الحكمين الأكثر جدلا في آسيا"، ضمن القائمة الأولية المختارة للتحكيم في بطولة كأس العالم 2026.

ووفقا لـ"أبوظبي الرياضية"، شملت قائمة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، للحكام الذين سيشاركون في إدارة مباريات مونديال 2026، حكمين دار عليهما جدل كبير خلال الأسابيع الماضي.

الحكم الأول هو الإيراني علي رضا فغاني، الذي أغضب الجماهير العراقية خلال واقعة طرده نجم المنتخب العراقي أيمن حسين، بسبب "المبالغة والإطالة في الاحتفال"، مما أدى لاحقا لخروج المنتخب من كأس آسيا على يد النشامى.

أما الحكم الثاني، فهو الصيني ما نينغ، الذي أغضب جماهير الأردن قبل أيام، بسبب قراراته الخاطئة في نهائي كأس آسيا بعد احتساب 3 ضربات جزاء لصالح البلد المستضيف.

وأثار قرار الاتحاد الآسيوي استغراب الجماهير على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة أن قراراتهما الأخيرة لا زالت محل نقاش وجدل في الأوساط الرياضية.

يذكر أن قائمة الحكام الأولية، سيتم تقليصها إلى قائمة نهائية للأسماء التي ستشارك في مونديال 2026.

وتقام بطولة كأس العالم 2026 لأول مرة في 3 دول مختلفة، هي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بمشاركة 48 منتخبا.

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