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الثلاثاء، 25-10-2022 03:53 م

اخر تطورات أزمة كريستيانو رونالدو وتين هاغ

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الوكيل الإخباري - سيعقد كريستيانو رونالدو اجتماعا مع إريك تين هاغ المدير الفني لمانشستر يونايتد في قاعدة تدريب كارينغتون بالنادي يوم الثلاثاء بعد استبعاده عن مواجهة تشيلسي يوم السبت الماضي التي انتهت بالتعادل 1-1. 

وما لم يظهر بعض الندم ويوافق على الالتزام بقواعد تين هاغ، فسيستمر غيابه في مواجهة يوم الخميس المقبل مع شريف تيراسبول بطل مولدوفا في الدوري الأوروبي.

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وكان تين هاغ غاضبا بعد أن رفض رونالدو المشاركة كبديل خلال فوز مانشستر يونايتد 2-صفر على توتنهام هوتسبير يوم الأربعاء الماضي، وسار قائد البرتغال البالغ عمره 37 عاما نحو النفق المؤدي إلى غرفة اللاعبين وغادر أولد ترافورد قبل صافرة النهاية. 

وبحسب ذا صن أيضا فإن تين هاغ لديه شرط أساسي لإنهاء تلك الأزمة، وهو اعتذار كريستيانو رونالدو.

وأمره تين هاغ بالتدرب بمفرده وتركه خارج الفريق في التعادل 1-1 يوم السبت على ملعب ستامفورد بريدجبريدج، ومن المفهوم أنه فرض عليه غرامة مالية لمدة أسبوعين. 

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن جميع اللاعبين حصلوا على إجازة يوم الاثنين، بما في ذلك رونالدو، لذلك تم تأجيل أي محادثات بينه وبين المدير الفني ليوم الثلاثاء. 

لكن تين هاغ لن يتراجع لأنه يحاول توجيه اليونايتد إلى مسار العودة نحو كونه منافسًا جادًا على قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، ولا يريد أن يشغل الفريق ما يفعله رونالدو عما يحاول فعله هو. 

وأبدى رونالدو استياءه خلال استبداله أمام نيوكاسل يونايتد وهز رأسه عند مشاركة بديله ماركوس راشفورد، وبعد غيابه عن التشكيلة الأساسية أمام توتنهام رفض أوامر مديره الفني بالمشاركة في الشوط الثاني. 

وقال تين هاغ إن هذا "سلوك سيئ" وأكد أنه على الرغم من إنجازات رونالدو إلا أنه لا يمكن أن يحظى بمعاملة خاصة. 

وأوضح المدير الفني الهولندي "لقد أنجز الكثير في مسيرته. إنها رائعة جدا. لكن عليه أن يدرك أنه يتم الحكم عليك باللحظة الحالية وكيف تتصرف اليوم. في المنافسات الكبرى، الأمر يتعلق باليوم، لا يتعلق الأمر بالعمر أو السمعة".  

"عندما يكون لديك رياضة رائعة، يتم الحكم عليك باللحظة وكيف تتصرف. هذا طبيعي. على الجميع أن يدرك ذلك وليس كريستيانو فقط. علينا أن نكون على علم بذلك كفريق ومدرب وناد". 

ويواجه يونايتد شريف المولدوفي في المجموعة الخامسة بالدوري الأوروبي يوم الخميس ويحتاج إلى نقطة للتأهل إلى الدور المقبل. 

وسيبحث الفريق عن فوز ليواجهوا تحديهم في الصدارة مع ريال سوسيداد الإسباني في المباراة الأخيرة ضد متصدر المجموعة الحالي. 

 

ملاعب 

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