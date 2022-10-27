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الخميس، 27-10-2022 05:36 م

اخر تطورات اقامة مباراة الوحدات والفيصلي يوم الجمعة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  قال عضو الهيئة الإدارية لنادي الوحدات ومدير نشاط كرة القدم زياد شلباية اننا نشكر رئيس نادي الجزيرة الكابتن "نبيل التلي" على هذه المبادرة و الاستضافة و الحفاوة الكبيرة حول اقامة مباراة الكلاسيكو .

واضاف وفق ما نشره نادي الجزيرة عبر صفحته على الفيسبوك :  سنرفع ورقة المبادرة لصاحب السمو الملكي الأمير علي بن الحسين. 

وفي وقت لاحق مساء اليوم اكد شلباية ان نادي الوحدات متمسك باللعب على ستاد الملك عبدالله الثاني في القويسمة .

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وأكد شلباية في تصريحات للصفحة الرسمية للنادي، أن الأمر لاعلاقة له بالفوز والخسارة ويتمثل بحق الوحدات بخوض المباراة على ملعبه البيتي، متمنيا من الاتحاد إعادة المباراة إلى الملعب في ظل الثقة الكبيرة بالأجهزة الأمنية وقدرتها على تسيير المباراة بصورة مثالية.

 

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