ارتفاع ضخم لراتب محمد صلاح ورونالدو بقرار حكومي

الوكيل الإخباري - سيتلقى كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، والمصري محمد صلاح، نجم ليفربول، قفزة كبيرة في راتبيهما من نادييهما الإنجليزيين.



وحسب ما أعلنه كواسي كواتينغ، وزير المالية البريطاني قرر توحيد شرائح الضرائب عند 40% لمرتفعي الدخل، وإلغاء الحد الأعلى لضريبة الدخل التي كانت تبلغ 45%.



وبناء على تصريحات وزير المالية البريطاني، أكدت صحيفة "التايمز" أن متوسط ما يحصل عليه لاعبو أندية الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" يبلغ 4 ملايين جنيه إسترليني بشكل سنوي، بعد خصم الضرائب، إلا أن هذا الرقم سيرتفع على خلفية التخفيضات الضريبية.



وبناء على ذلك القرار، سيكون رونالدو، إلى جانب صلاح، الذي يعتبر أكثر اللاعبين تقاضيا للأموال في ليفربول، أكبر المستفيدين من قرار وزارة المالية البريطانية، إذا أن الثنائي يتقاضى ما يقرب 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.



إذ سيحصل رونالدو على 1.3 مليون جنيه إسترليني إضافية سنويا بعد قرار الحكومة البريطانية تخفيض ضريبة الدخل على ذوي الرواتب العالية بداية من أبريل 2023.



وحسب دراسة أجرتها شركة "إي واي" للمحاسبة، فإن لاعبي البريميرليغ، دفعوا 1.4 مليار جنيه كضرائب خلال موسم 2019-2020، وبهذا سترتفع رواتب اللاعبين بنحو 240 ألف جنيه إسترليني سنويا، بعد خفض الضرائب، الأمر الذي سيجعل الدوري الإنجليزي الممتاز الوجهة الأكثر جاذبية للمواهب الأجنبية بسبب ارتفاع الرواتب هناك.

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