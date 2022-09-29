الخميس 29-09-2022
الوكيل الاخباري

الملك يهنئ أمير دولة الكويت بذكرى توليه مقاليد الحكم

أجور جديدة لعدد من مسارات باص عمّان بعضها مجاني

هل يتأثر الأردن بارتفاع أسعار الغاز المسال في أوروبا ؟؟ خبير يوضح

الأردن الأول عربيًا في حجم التحسن في مؤشر الخدمات الإلكترونية

ارتفاع قيمة الصادرات الأردنية إلى روسيا وأوكرانيا خلال 7 أشهر

السفيرة البريطانية تلتقي في اربد طلبة وممثلين عن المجتمع المحلي

انقلاب شاحنة عصير على طريق عمان - البحر الميت - فيديو وصور

الإضراب الشامل يعم جنين حداداً على أرواح الشهداء

الغش وهدر المال العام لـ 7 متهمين بقضية شارع السَّلط

الكويت: بدء عملية الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة

الخميس، 29-09-2022 02:03 م

ارتفاع ضخم لراتب محمد صلاح ورونالدو بقرار حكومي

920222910219949021999 (1)


الوكيل الإخباري - سيتلقى كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، والمصري محمد صلاح، نجم ليفربول، قفزة كبيرة في راتبيهما من نادييهما الإنجليزيين.

وحسب ما أعلنه كواسي كواتينغ، وزير المالية البريطاني قرر توحيد شرائح الضرائب عند 40% لمرتفعي الدخل، وإلغاء الحد الأعلى لضريبة الدخل التي كانت تبلغ 45%.

وبناء على تصريحات وزير المالية البريطاني، أكدت صحيفة "التايمز" أن متوسط ما يحصل عليه لاعبو أندية الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" يبلغ 4 ملايين جنيه إسترليني بشكل سنوي، بعد خصم الضرائب، إلا أن هذا الرقم سيرتفع على خلفية التخفيضات الضريبية.

وبناء على ذلك القرار، سيكون رونالدو، إلى جانب صلاح، الذي يعتبر أكثر اللاعبين تقاضيا للأموال في ليفربول، أكبر المستفيدين من قرار وزارة المالية البريطانية، إذا أن الثنائي يتقاضى ما يقرب 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

إذ سيحصل رونالدو على 1.3 مليون جنيه إسترليني إضافية سنويا بعد قرار الحكومة البريطانية تخفيض ضريبة الدخل على ذوي الرواتب العالية بداية من أبريل 2023.

وحسب دراسة أجرتها شركة "إي واي" للمحاسبة، فإن لاعبي البريميرليغ، دفعوا 1.4 مليار جنيه كضرائب خلال موسم 2019-2020، وبهذا سترتفع رواتب اللاعبين بنحو 240 ألف جنيه إسترليني سنويا، بعد خفض الضرائب، الأمر الذي سيجعل الدوري الإنجليزي الممتاز الوجهة الأكثر جاذبية للمواهب الأجنبية بسبب ارتفاع الرواتب هناك.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202229101519359917689

تصرف غريب لليفاندوفسكي في يوم إجازته

920222994542936339006

فكر في الاعتزال من الآن .. رونالدو يتلقى رسالة من "عدو لدود"

9202228154132122599444

برشلونة يكشف السبب الرئيسي الذي سيمكنه من استعادة ميسي الموسم المقبل

9202228163339822380679

مواجهة نارية بين الفيصلي والحسين إربد في الدوري الأردني

9202228123732720048934

إبراهيموفيتش يقتحم عالم السينما بفيلم كوميدي (فيديو)

9202228135435292531041

استئناف دوري المحترفين لكرة القدم الخميس

أخبار متعلقة
9202228141933312502615

أنباء سعيدة لمانشستر يونايتد قبل الديربي

92022271345911385298

ضربة قاتلة.. الإعلام والجمهور البرتغالي يشنون حربا على رونالدو

9202225101248583941328

رونالدو يحمس جمهور البرتغال برسالة قصيرة

9202223235132772935913

اتهام رونالدو بارتكاب تصرف غير لائق

92022229942663579733

رسالة ساخرة من ناد إيطالي إلى رونالدو

920221211223435307436

رونالدو يضع خطة بديلة للرحيل عن مانشستر يونايتد