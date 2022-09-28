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الأربعاء، 28-09-2022 03:54 م

استئناف دوري المحترفين لكرة القدم الخميس

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الوكيل الإخباري -  تستأنف الخميس، منافسات دوري المحترفين لكرة القدم، بعد فترة توقف استمرت لحوالي أسبوعين بسبب مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الدولية الرباعية التي أقيمت في عمان.

وتنطلق مباريات الجولة الثامنة عشرة بمواجهتين الخميس، تجمع الأولى سحاب صاحب الـ"21 نقطة" وشباب الأردن"22 نقطة" عند الساعة السادسة على ملعب الملك عبدالله بالقويسمة، فيما يلتقي في الثانية الجزيرة "14"ومعان"13" عند الساعة الثامنة والنصف على ملعب الأمير محمد بالزرقاء.

ويلتقي الجمعة الرمثا "21 نقطة "ومغير السرحان"17 نقطة "، على ستاد عمان الدولي، فيما يستقبل شباب العقبة "25 نقطة " ضيفه الصريح"11 نقطة " على ملعب تطوير العقبة عند الساعة الثامنة والنصف.

وتختتم مباريات الجولة السبت المقبل، بإقامة مواجهتين قويتين، تجمع الأولى الوحدات "40 نقطة" والسلط "17 نقطة " عند الساعة السادسة على ملعب عبدالله بالقويسمة، فيما يشهد ستاد عمان لقاء الفيصلي "40 نقطة" والحسين"38 نقطة"، والتي ستقام بدون جماهير.

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