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الأربعاء، 30-08-2023 04:05 م

استبعاد صيصا وشرارة من تشكيلة النشامى بسبب الإصابة

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الوكيل الإخباري -  قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، بقيادة المدرب الحسين عموتا، استبعاد يوسف أبو جلبوش (صيصا) ومحمد أبو زريق (شرارة) من تشكيلة المنتخب لخوض مواجهتي النرويج وأذربيجان وديا في أيلول المقبل بسبب الإصابة، واستدعاء اللاعب أحمد أبو شعيرة، وفقا لبيان رسمي للاتحاد.

وبحسب ابليان، فإنه يُنتظر أن يلتحق أبو شعيرة بتجمع المنتخب الوطني مساء اليوم الأربعاء 30 آب، حيث يواصل النشامى تدريباته اليومية في عمان حتى الأحد المقبل 3 أيلول، قبل أن يغادر الوفد إلى العاصمة النرويجية الاثنين 4 من الشهر ذاته، على أن تكتمل الصفوف بالتحاق العديد من اللاعبين المحترفين بالخارج بالتجمع في العاصمة النرويجية أوسلو.

وباتت القائمة الأولية، وفقا للبيان، لمنتخب النشامى تضم 30 لاعبا: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، مالك شلبية، محمد العمواسي، عبدالله الزعبي، إحسان حداد، فراس شلباية، محمد أبو حشيش، يوسف أبو الجزر، مصطفى عيد، عبدالله نصيب، يزن العرب، مهند خير الله، سليم عبيد، حجازي ماهر، محمود شوكت، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، رجائي عايد، عبيدة السمارنة، صالح راتب، أحمد أبو شعيرة، محمد أبو رزق، محمود مرضي، موسى التعمري، أنس العوضات، حمزة الدردور، علي علوان، ويزن النعيمات.

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره النرويجي في أوسلو مساء الخميس 7 أيلول، ثم أذربيجان في باكو الثلاثاء 12 من الشهر ذاته، وديا خلال فترة أيام فيفا المعتمدة.

وكانت قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والنهائيات الآسيوية 2027، وضعت منتخب النشامى في المجموعة السابعة إلى جانب السعودية وطاجيكستان والفائز من مواجهة كمبوديا والباكستان.

وحل منتخب النشامى في المجموعة الخامسة لنهائيات كأس آسيا 2023، إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا، والتي تقام مطلع العام 2024 في قطر.

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