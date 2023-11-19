استبعاد هالاند من مواجهة النرويج ضد اسكتلندا

الوكيل الإخباري - يغيب المهاجم إيرلينغ هالاند عن مباراة النرويج ضد اسكتلندا في التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2024 والمقررة اليوم الأحد، بسبب ما وصفها طبيب المنتخب النرويجي بإصابة مؤلمة في القدم.



وأصيب هالاند أثناء المشاركة في فوز النرويج بنتيجة 2-0 على جزر الفارو في مباراة ودية أقيمت الخميس الماضي.



وقال هالاند في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، السبت "لسوء الحظ، سأغيب عن مباراة الغد ضد اسكتلندا. أتمنى للأولاد (اللاعبين) كل التوفيق. الآن العلاج ومحاولة العودة في أسرع وقت ممكن".



ومن جانبه، قال طبيب المنتخب النرويجي، أولا ساند، إن إصابة القدم تركت هالاند يعاني من الألم وتقييد حركته.



ولن تؤثر نتيجة مباراة الأحد في غلاسكو على فرص التأهل لأي من المنتخبين، إذ تأهلت اسكتلندا بالفعل للبطولة القارية المقررة العام المقبل في ألمانيا، وتحتل النرويج المركز الثالث في المجموعة ولا يمكنها التأهل تلقائيا، رغم أنها لا تزال تمتلك فرصة للوصول إلى مباريات الملحق.

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