استدعاء 3 محترفين من دورينا لمنتخب لبنان

الوكيل الاخباري - أصدر الجهاز الفني للمنتخب اللبناني بقيادة جمال طه، عن قائمة المنتخب اللبناني لمنافسات التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم "2022" وكأس أمم اسيا الصين "2023".



وضمت قائمة منتخب لبنان التي ستغادر للعاصمة الكورية الجنوبية سيؤل لاعب الرمثا ماجد عثمان، ولاعبا الوحدات سوني سعد والفيصلي هلال حلوة، فيما تم استبعاد جناح الوحدات أحمد زريق من القائمة.

اضافة اعلان



وإليكم الأسماء المستدعاة :

" مهدي خليل، مصطفى مطر، علي ضاهر، عباس عاصي، روبير ألكسندر ملكي، قاسم الزين، حسن سميح شعيتو (شبريكو)، نور منصور، ماهر صبرا، عبد الله عيش، حسين منذر، حسين الزين، محمد علي الدهيني، نادر مطر، ربيع عطايا، ماجد عثمان، محمد حيدر، حسن سعد (سوني)، هلال الحلوة ومحمد قدوح".

ملاعب