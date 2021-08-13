استقالة المدير الفني لنادي الجزيرة

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الوكيل الإخباري - أنس عشاأعلن نادي الجزيرة عن استقالة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمجد أبو طعيمة، وذلك لظروف وصفت بالخاصة .وكانت اللجنة المؤقتة لإدارة النادي قد اجتمعت مع المدرب لإقناعه بالتراجع عن قراره، إلا أنه أكد صعوبة استمرارية العمل في ظل الظروف الصعبة التي تعصف بالفريق الأحمر.وحسب البيان الذي نشرته مصنات الجزيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فإن الجهاز المعاون لأبو طعيمة سيواصل مهمته الفنية مع الفريق.ويمر الجزيرة بضائقة مالية كبيرة تسهم بهجرة اللاعبين باستمرار وصعوبة إجراء أي تعاقدات أو دفع الرواتب وتأمين المعسكرات، وكان آخر المغادرين الثلاثي نور الدين الروابدة، عبدالله العطار وأحمد عبد الحليم .ويحل الجزيرة بالمركز السابع على سلم ترتيب أندية دوري المحترفين بـ 17 نقطة، حيث خسر في أول جولتين من مرحلة الإياب أمام الجليل والسلط تواليا.