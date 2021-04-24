السبت 24-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

حملة لمكافحة الجراد في مناطق الفجيج والقادسية بالطفيلة

ولي العهد يعزي بالصقار والمجالي

الجيش يقبض على متسلل من سوريا

توقع دخول مزيد من الجراد للأردن

العضايلة: قرار باستئناف رحلات العقبة نويبع الأحد

الضمان يعلن بدء صرف مبالغ مالية لـ 50 ألف مستفيد اعتباراً من الاحد

تونس تقترح اغلاق الحدود البرية والجوية والبحرية للحد من كورونا

العايد يتفقد مركز إربد الثقافي

ألمانيا: تشدد قيودها لاحتواء فيروس كورونا

مصر تحذر من تداعيات الموجة الثالثة لانتشار فيروس كورونا

السبت، 24-04-2021 06:06 م

استقالة جمال محمود وتعيين مدرب جديد للرمثا

الرمثا


الوكيل الإخباري - أنس عشا

أعلن المدير الفني لفريق الرمثا لكرة القدم جمال محمود،عن قبول إدارة الرمثا لاستقالته من منصبه،  والتي تقدم بها فور انتهاء مباراة فريقه ليلة امس مع فريق الجليل بدوري المحترفين.
اضافة اعلان


قررت اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الرمثا تعيين المدرب الوطني بلال اللحام، مديرا فنيا خلفا لمحمود، والذي أكد ان أهم اسباب استقالته هي الأزمة المالية التي تعصف بالنادي .
 

وكان الرمثا قد انتصر على الجليل بهدف نظيف ليلة الخميس، ليصعد لصدارة الترتيب رفقة الفيصلي، السلط، شباب الأردن، علما أنه يمتل مباراة مؤحلة مع الوحدات .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
wehdat1-10

الأندية الأردنية تنعى صوت الرياضة ،، وداعا متعب الصقار

upload_1615475044_731230042

خسارة فريق احسان حداد ،، وتعرضه لإصابة قوية بدوري الأبطال

الوحدات

خسارة اسيوية جديدة للوحدات

ثيم-موقع (3)

دوري السوبر،، نهاية دوري أبطال أوروبا وبداية عهد كروي جديد

1120202143649208589454

انسحاب منافس الفيصلي من كأس الاتحاد الآسيوي

164615214

خسارة هيثم الشبول وفهد اليوسف بدوري الأبطال

أخبار متعلقة
ثيم-موقع (3)

دوري السوبر،، نهاية دوري أبطال أوروبا وبداية عهد كروي جديد

1120202143649208589454

انسحاب منافس الفيصلي من كأس الاتحاد الآسيوي

164615214

خسارة هيثم الشبول وفهد اليوسف بدوري الأبطال

420211801242859629445

صعود فريق سعيد مرجان ولوكاس لوصافة الدوري البحريني

الوحدات

بركلة جزاء ،، الوحدات يخسر بدوري الأبطال !!

201442021_15

خسارة أردنية بدوري أبطال اسيا