استقالة جمال محمود وتعيين مدرب جديد للرمثا

الوكيل الإخباري

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- أنس عشاأعلن المدير الفني لفريق الرمثا لكرة القدم جمال محمود،عن قبول إدارة الرمثا لاستقالته من منصبه، والتي تقدم بها فور انتهاء مباراة فريقه ليلة امس مع فريق الجليل بدوري المحترفين.قررت اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الرمثا تعيين المدرب الوطني بلال اللحام، مديرا فنيا خلفا لمحمود، والذي أكد ان أهم اسباب استقالته هي الأزمة المالية التي تعصف بالنادي .وكان الرمثا قد انتصر على الجليل بهدف نظيف ليلة الخميس، ليصعد لصدارة الترتيب رفقة الفيصلي، السلط، شباب الأردن، علما أنه يمتل مباراة مؤحلة مع الوحدات .