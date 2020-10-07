استقالة رئيس نادي التعاون السعودي

الوكيل الإخباري _ عقب أيام من خروج الفريق من دوري أبطال آسيا، استقال محمد القاسم،من رئاسة نادي التعاون السعودي.



كما قضى محمد القاسم 8 سنوات رئيساً لسكري القصيم.



يعد القاسم هو حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس ملك السعودية، وغادر دوري أبطال آسيا من دور الـ16 قبل أيام أمام النصر السعودي.



وكتب القاسم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تشرفت خلال 8 سنوات برئاسة نادي التعاون، واليوم قدمت استقالتي متمنيا لنادينا التوفيق وأرفق هنا رسالتي لمحبي النادي ولكل من عملت معهم ولمن شرفوني بالدعم”.



وبحسب الصحيفة ، فإن المجلس الشرفي بنادي التعاون، أمامه عدد من ملفات المرشحين لخلافة القاسم، ويأتي محمد الحنايا أمين غرفة القصيم كأحد أبرز الأسماء المرشحة؛ كونه يحظى بتأييد من شرفيي التعاون، وفي مقدمتهم سليمان العمري وعبدالعزيز الحميد.





كما برز اسم الرئيس السابق محمد السراح وكذلك محمد النحاس، لتولي رئاسة التعاون في الفترة القادمة.





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المصدر : ملاعب

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