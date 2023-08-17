استقالة مدرب نادي الوحدات

الوكيل الاخباري - قدم المدير الفني لنادي الوحدات لكرة القدم، داركو نسيتروفيتش، استقالته من تدريب الفريق، بحسب ما ذكر رئيس النادي بشار الحوامدة الخميس، مشيرا إلى إن إدارة النادي "لم تبحثها بعد".



وكتب الحوامدة على صفحته في فيسبوك: "سنعاني في الأيام القادمة بعض الشيء لكن سنتخطى ذلك سريعا ... هناك من لم يتحمل الموقف ومنهم مدربنا الذي نحترم وربما يغادرنا لظروف خاصة حدثت معه قبل مباراتي (كأس) السوبر، لكن الأحداث الأخيرة سرعت في عملية استقالته والتي لم تبحث بعد".

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