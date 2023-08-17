الخميس 17-08-2023
الوكيل الاخباري

ديوان الخدمة المدنية يعلن عن وظائف شاغرة

نائب الملك يحيي المدفعية والإسناد الناري على أدائهم

استقالة مدرب نادي الوحدات

مستجدات الموجة الحارة .. الارصاد تحذر من طقس الجمعة

رئيس الديوان يفتتح ويتفقد مشاريع مبادرات ملكية في معان

نائب الملك يتابع مجريات التمرين التعبوي (السد المنيع) - صور

اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

تنويه هام الى اولياء امور طلبة المدارس

التربية مقابلات لوظيفة مشرف تربوي - اسماء

مدعوون لاستكمال إجراءات التعيين في الصحة - أسماء

الخميس، 17-08-2023 06:39 م

استقالة مدرب نادي الوحدات

8202317145950981701237


الوكيل الاخباري - قدم المدير الفني لنادي الوحدات لكرة القدم، داركو نسيتروفيتش، استقالته من تدريب الفريق، بحسب ما ذكر رئيس النادي بشار الحوامدة الخميس، مشيرا إلى إن إدارة النادي "لم تبحثها بعد".

وكتب الحوامدة على صفحته في فيسبوك: "سنعاني في الأيام القادمة بعض الشيء لكن سنتخطى ذلك سريعا ... هناك من لم يتحمل الموقف ومنهم مدربنا الذي نحترم وربما يغادرنا لظروف خاصة حدثت معه قبل مباراتي (كأس) السوبر، لكن الأحداث الأخيرة سرعت في عملية استقالته والتي لم تبحث بعد".

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
8202317153816781741139

جموح أم طموح.. الأندية السعودية تريد اللعب في دوري أبطال أوروبا!

8202317161651759532066

طلبات " مجنونة" لنيمار قبل التوقيع مع الهلال السعودي

00

بيان حول الاستقالات من إدارة نادي الوحدات - اسماء

8202317144637157888978

ميسي قد يلتحق بالدوري السعودي قريبا

8202317141921551019842

في غياب صلاح.. المرشحون لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

8202317142223788922658

غوارديولا ثاني أكثر مدرب تحقيقا للألقاب عبر التاريخ

أخبار متعلقة
00

بيان حول الاستقالات من إدارة نادي الوحدات - اسماء

64d52d2bdd555

الوحدات يحسم قراره بشأن المشاركة في ملحق دوري أبطال آسيا

8202310114835548855372

الوحدات يفقد 5 لاعبين أمام الجليل

e

هل يشارك الوحدات بملحق دوري أبطال آسيا ؟

820239152256772400282

الرمثا والفيصلي يتطلعان لحسم قمة الدوري الأردني

8202359434245422303

الوحدات يستهل مشوار الدوري بفوز على الأهلي