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الأحد، 06-08-2023 02:55 م

استقالة وشيكة ترسم مستقبل مبابي

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الوكيل الإخباري - لا يزال الغموض يغلف مستقبل الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان في ظل رفضه تجديد عقده مع ناديه.

وكان باريس استبعد مبابي من معسكر الإعداد، كما رفض انضمامه إلى التدريبات الجماعية قبل أيام من بداية الدوري الفرنسي.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن قضية مبابي قد تتسبب في عواقب جديدة على باريس سان جيرمان، بسبب اقتراب لويس كامبوس، المستشار الرياضي، من تقديم استقالته.

وسبق أن ظهرت أنباء رحيل كامبوس والمدير الفني لويس إنريكي، قبل أن تنفى منذ عدة أيام.

وأشارت الشبكة الإسبانية: "رغم نفي الأنباء الأخيرة، لكن كامبوس سيغادر "حديقة الأمراء" هذا الصيف بشكل مؤكد، وسيكون له تأثير مباشر على مصير مبابي أيضا".

وأوضحت أن كامبوس كان الورقة الرئيسية لناصر الخليفي، رئيس باريس، لإقناع مبابي بالاستمرار في الصيف الماضي، وعلى العكس فإن رحيله سيجبر المهاجم الفرنسي على تسريع انتقاله إلى ريال مدريد.

وكان مبابي قريبا للغاية من الانضمام إلى ريال مدريد في الصيف الماضي، قبل أن يتراجع عن قراره ويجدد عقده لمدة موسمين مع باريس سان جيرمان.

يشار إلى أن عقد مبابي مع سان جيرمان ينتهي في صيف 2024، لذا يريد النادي بيعه في الميركاتو الحالي للاستفادة منه ماديا.

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