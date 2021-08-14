استمرار التنسيق ،، الأردن يستضيف حلم سوريا بالوصول لكأس العالم

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الوكيل الإخباري - ناقش اتحاد كرة القدم مع نظيره السوري، تفاصيل استضافة ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، لمباريات المنتخب السوري خلال منافسات الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.وسبق للاتحاد السوري أن اختار بالتنسيق مع الاتحادين الأردني والآسيوي عمان، لاستضافة المباريات البيتية للمنتخب الشقيق في منافسات المجموعة الأولى من الدور الحاسم التي تضم منتخبات ايران وكوريا الجنوبية ولبنان والعراق والامارات، إلى جانب المنتخب السوري.وعقد المدير الفني للمنتخب السوري نزار محروس والمدير الإداري اصلان كنجو، اجتماعات مع مسؤولي اتحاد الكرة، لمناقشة تفاصيل وترتيبات استضافة الاردن للمباريات، وترتيبات دخول الجماهير إلى الملعب، وآلية اقامة الوفود عند وصولها إلى الممكلة للقاء المنتخب السوري.وأشار محروس لوكالة الأنباء الاردنية أن الاجتماعات التي عقدت في مقر الاتحاد الاردني تهدف إلى التنسيق بشأن جميع الترتيبات، بما في ذلك آلية تسهيل دخول لاعبي المنتخب السوري الذين يحترفون في عدة دول عربية.واضاف: هناك تنسيق كبير بين الاتحاد السوري والاتحادين الأردني والآسيوي، لضمان ترتيب جميع التفاصيل قبل انطلاق المباريات اعتبارا من الثاني من أيلول المقبل.وأكد مدرب المنتخب السوري اعتزازه بخوض منتخبه للمباريات في عمان، معتبرا أن الاردن بلدهم الثاني.ولفت محروس إلى أنه وزميله كنجو سيغادران عمان يوم السبت ، على أن تتواصل المباحثات والعمل التنسيقي لضمان اقامة مباريات مميزة في الاردن المعروف بقدراته العالية على تنظيم اقوى البطولات الرياضية في مختلف الالعاب.