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الثلاثاء، 17-10-2023 04:43 م

استياء في ريال مدريد بسبب 4 لاعبين

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الوكيل الإخباري - استعاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدريد ريال مدريد، الثلاثاء، لاعبيه الدوليين بمنتخب إسبانيا، كيبا أريزابالاجا وداني كارفاخال وفران جارسيا وخوسيل، والكرواتي لوكا مودريتش، استعدادا لمواجهة السبت أمام إشبيلية في الليجا.

كما سيستعيد الريال أيضا لاعبه النمساوي العائد من الإصابة، دافيد ألابا.

وبحسب مصادر داخل النادي، فإن ألابا يواصل خطوات تعافيه الأخيرة، وأصبح قريبا من العودة للمستطيل الأخضر بعد الإصابة التي تعرض لها يوم 6 أكتوبر/تشرين أول الجاري.

وينتظر أن يتم استدعاء ألابا من قبل أنشيلوتي في تشكيلة الريال لدعم دفاعاته أمام إشبيلية، حيث إن الإسباني ناتشو فرنانديز سيكمل مباراته الأخيرة من العقوبة، بعد موافقة لجنة الاستئناف على خفضها لمباراتين بدلا من ثلاث.

كما شارك التركي أردا جولر في جزء من المران، بعد تعرضه لإصابة في أواخر سبتمبر/أيلول لتمزق عضلي في الفخذ.

وسيتعين على أنشيلوتي الانتظار حتى الخميس لاستعادة لاعبيه الإنجليزي جود بيلينجهام والفرنسيين أوريلين تشواميني وإدواردو كامافينجا.

وعلمت وكالة الأنباء الإسبانية أن هناك استياء داخل النادي من سوء إدارة المنظمات الدولية للعبة مثل الفيفا واليويفا، حيث إن الفريق لن يستطيع استعادة البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريجو جويس والأوروجواياني فيدي فالفيردي والألماني أنطونيو روديجر، حتى يوم الجمعة، أي قبل يوم من زيارة إشبيلية.

ويستعد الريال لسلسلة من المباريات القوية عقب التوقف الدولي بزيارة إشبيلية ثم مواجهة سبورتنج براجا في دوري الأبطال وبرشلونة في الليجا. 

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