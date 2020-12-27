الأحد 27-12-2020
الوكيل الاخباري

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الأحد، 27-12-2020 07:06 م

اسم العوضات يجتاح مواقع التواصل،، ومطالبات بعلاجه بالخارج - فيديو

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الوكيل الاخباري - طالب رواد الحركة الرياضية الأردنية من لاعبين، إداريين، أجهزة فنية وجماهير بضرورة علاج أسطورة النادي الفيصلي والمنتخب الوطني، المدرب راتب العوضات في خارج المملكة، قبل أن تتدهور حالته الصحية بصورة أكبر (لا قدر الله).

وتأتي تلك المطالبات بعد فيديو ظهر فيه المدرب الوطني حسونة الشيخ بزيارة لمنزل العوضات، وناشدا من خلاله الملك عبدالله الثاني بن الحسين بمكرمة تضمن له الخضوع للعلاج في الخارج بعد تعذر توفر العلاج المناسب في الأردن.

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ويعاني العوضات من مرض عضال، تشافى منه في السابق قبل أن يتجدد ويجبره على الابتعاد عن تدريب فريق الفيصلي، بعد أن تولى قيادته في بداية الموسم.

ملاعب


 




 

 


 

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