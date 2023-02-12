اشتباك حاد بين نيمار ومستشار سان جيرمان

الوكيل الإخباري - أثار نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان أزمة جديدة داخل جدران النادي الفرنسي بعد الخسارة أمام موناكو 1-3 في بطولة الدوري.



وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية وشبكة راديو مونت كارلو أن نيمار دخل في مشادة كلامية حادة باللغة البرتغالية مع لويس كامبوس المستشار الرياضي لباريس سان جيرمان.



وأضافت أيضا أن الأجواء داخل غرفة ملابس بي إس جي كانت ملتهبة للغاية بعد الخسارة في معقل موناكو.



وذكرت أيضا أن البرازيلي ماركينيوس قائد باريس سان جيرمان تدخل في هذه المشادة الكلامية الحادة.





ولفتت إلى أن ماركينيوس طالب اللاعبين بعدم الذهاب إلى جماهير باريس سان جيرمان الحاضرة في المدرجات، لتجنب ثورة غضبهم بعد هذه الخسارة.



في المقابل توجه برسنيل كيمبيمبي مدافع باريس سان جيرمان إلى الجماهير، وتحدث إليهم عبر مكبر للصوت لاحتواء غضبهم من تراجع أداء ونتائج الفريق.

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