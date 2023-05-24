اشتباك مع حارس الشباب.. الغرامة والإيقاف ينتظران رونالدو

الوكيل الإخباري - أثار البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر جدلا واسعا عقب قيادته فريقه للفوز على الشباب بنتيجة (3-2)، ضمن الجولة الـ28 من منافسات دوري روشن لكرة القدم.



وتداولت جماهير الكرة السعودية مقطعا يظهر مشادة بين رونالدو وحسين الشيعان حارس الشباب، عند الخروج إلى غرفة تبديل الملابس فور نهاية الشوط الأول.



وأظهر المقطع رونالدو وهو يقوم بدفع حارس الشباب قبل أن يرفض الشيعان الاشتباك معه، ويدخل البرتغالي إلى نفق غرف تبديل الملابس.



وطالبت جماهير الاتحاد بأن تبدأ لجنة الانضباط في تحليل لقطات مباراة النصر والشباب واتخاذ العقوبات اللازمة ضد اللاعبين خاصة رونالدو بعد تلك القطة غير الرياضية.



ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 63 نقطة، بينما ظل الشباب ثالثا برصيد 53 نقطة.



ويتصدر الاتحاد المسابقة برصيد 66 نقطة، بينما تتبقى جولتين فقط على نهاية المسابقة.



يذكر أن فريق نادي النصر سيواجه نظيره الشباب، وذلك ضمن منافسات دوري روشن.

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