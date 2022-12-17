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السبت، 17-12-2022 04:10 م

اشتبك مع صديقه المفضل حكيمي.. مواجهة خاصة لمبابي ونجم الأرجنتين في نهائي مونديال

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الوكيل الإخباري -  قد نشهد مواجهة داخل مواجهة عندما تلتقي فرنسا مع الأرجنتين غدا الأحد في المباراة النهائية لمونديال "قطر 2022".

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن نجم منتخب فرنسا، كليان مبابي، سيصطدم بزميله السابق في نادي باريس سان جيرمان، لاعب الوسط الأرجنتيني لياندرو باريديس، في نهائي المونديال.

وأشارت إلى أنه من المعروف التوتر الكبير في علاقة الطرفين منذ تزاملا في غرفة ملابس سان جيرمان.

وسبق أن أكد باريديس توتر علاقته بالمهاجم الفرنسي، عقب انضمامه إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، عندما قال في مقابلة صحفية: "لست قريبا من مبابي".

وذكرت "ليكيب"، أن التوتر بين باريديس ومبابي يعود جزء منه إلى عدم الانسجام الذي كان موجودا بين اللاعبين اللاتينيين والأوروبيين داخل غرف ملابس باريس بالموسم الماضي، والذي ظهر بوضوح عندما تغيب ليونيل ميسي وباريديس عن التدريبات في اليوم التالي لحفل الكرة الذهبية 2021.

وكان مبابي في مقدمة الغاضبين من هذا التصرف داخل غرفة ملابس سان جيرمان.

وكشفت "ليكيب" أن التوتر بين مبابي وباريديس وصل إلى ذروته، بسبب المغربي أشرف حكيمي، الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان والصديق المقرب لمبابي، عندما اشتبك المدافع المغربي مع اللاعب الأرجنتيني في مران باريس.

وبدا في الموسم الماضي، أن الصراع بين معترك مبابي واللاعبين اللاتينيين  قد انتقل إلى داخل رقعة الملعب، حيث لوحظ في عدة مباريات  أن الأرجنتيني الآخر أنخيل دي ماريا، نادرا ما كان يمرر الكرة إلى حكيمي على الجانب الأيمن، مما أثار الاستياء في باريس سان جيرمان.

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