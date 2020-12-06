الأحد 06-12-2020
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الأحد، 06-12-2020 02:49 م

اعتراف صادم من نجم الهلال.. تسريب مثير

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الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع صوتي، لاعتراف مثير لأحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

والهلال حقق إنجازًا تاريخيًا، في موسم 2019-2020، بالتتويج بثلاثية "دوري المحترفين، وأبطال آسيا، وكأس خادم الحرمين الشريفين".

واعترف السوري عمر خربين، مهاجم نادي الهلال، في المقطع، باستبعاده من منتخب سوريا، بسبب "ضعف أداءه" مع الزعيم.

وأضاف خربين: "يعني لأني ضعيف بالهلال.. يقول مدرب المنتخب إنني مو لاعب كبير".



جدير بالذكر أن التونسي نبيل معلول، مدرب منتخب سوريا، استبعد خربين، من المنتخب الوطني، بحجة تدخله في الأمور الفنية.

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المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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