اعتراف صادم من نجم الهلال.. تسريب مثير

الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع صوتي، لاعتراف مثير لأحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.



والهلال حقق إنجازًا تاريخيًا، في موسم 2019-2020، بالتتويج بثلاثية "دوري المحترفين، وأبطال آسيا، وكأس خادم الحرمين الشريفين".



واعترف السوري عمر خربين، مهاجم نادي الهلال، في المقطع، باستبعاده من منتخب سوريا، بسبب "ضعف أداءه" مع الزعيم.



وأضاف خربين: "يعني لأني ضعيف بالهلال.. يقول مدرب المنتخب إنني مو لاعب كبير".







جدير بالذكر أن التونسي نبيل معلول، مدرب منتخب سوريا، استبعد خربين، من المنتخب الوطني، بحجة تدخله في الأمور الفنية.



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المصدر : ملاعب



