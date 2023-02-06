اعتزال لاعبة كرة السلة الأردنية روبي حبش

الوكيل الإخباري - اعلنت نجمة المنتخب الأردني لكرة السلة ولاعبة نادي الفحيص، روبي حبش اعتزالها عبر رسالة نشرتها في صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك.



وتعد حبش أول رياضية أردنية، تدخل عالم ريد بُل الرياضي والذي يضم أكثر من 800 رياضي حول العالم، وكانت اول سفيرة للأردن في أي نشاط يتعلق بكرة السلة.



وبدأت حبش اللعب بنادي الأرثوذكسي (1994-1995) ونادي الفحيص حيث تلقيت عدة عروض احترافية، من إيران والصين خلال مسيرتها.

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