الخميس 22-09-2022
الوكيل الاخباري

85 ساعة تحت الأنقاض.. تفاصيل حادثة اللويبدة منذ اللحظة الأولى - فيديو

كلاب ضالة تعقر 8 أشخاص من بينهم أطفال في إربد

مستشفى الإيمان يباشر تقديم خدماته العلاجية في عجلون

الأردن يبحث مع سوريا أمن الحدود ومكافحة تهريب المخدرات

مؤشر البورصة يختتم تداولاته الأسبوعية على ارتفاع

الشبول: الإعلام المهني الموضوعي هو حق للجمهور

متى يرث الزوج راتب زوجته من الضمان؟

الأمن يكشف تفاصيل 85 ساعة تحت الأنقاض في حادثة اللويبدة

افتتاح محطة الترخيص من مركبتك في ترخيص جرش والرمثا

روسيا: ما يحدث في أوكرانيا مازال عملية خاصة

الخميس، 22-09-2022 12:56 م

اعتزال ليو بونزيو أمام عشاق ريفر بليت

920222211731993692364


الوكيل الإخباري - عاش ليوناردو بونزيو، ليلة وداع رائعة لكرة القدم في مباراة التكريم التي أقيمت امس الأربعاء أمام أكثر من 40 ألف شخص من عشاق ريفر بليت على ملعب مونومينتال في حي نونييز ببوينوس آيرس، في لقاء جمع بين أساطير وأصدقاء "القائد الأبدي"، كما أُطلق عليه في هذه الليلة الخاصة لأسطورة نادي المليونيرات.

وكان بونزيو، الذي استهل مشواره الكروي مع نيويلز أولد بويز وخاض ثمانية مواسم بصفوف ريال ساراجوسا الإسباني، هو البطل الرئيسي في ليلة بدأت بعرض مبهر من الأضواء والألعاب النارية قبل أن يدخل ملعب المونومينتال.

وقال اللاعب صاحب الـ40 عاما موجها حديثه للجمهور "أنتم من صنعتوني. شكرا جزيلا لكم. أنتم من أعطيتوني قيمة إنسانية، لم أحلم بهذا مطلقا. لا أعلم كيف أصف مشاعري، اعتقد أن هذا تخطى كل توقعاتي".

ويعد بونزيو هو اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب مع ريفر، بواقع 14 لقبا.

وخاض لاعب الارتكاز الدولي الملقب بـ"الأسد" 358 مباراة مع ريفر سجل فيها 10 أهداف خلال الموسمين بين 2007 و2009 ، ومنذ عودته للفريق الأرجنتيني في 2012 حتى اعتزاله في 2021، قبل أن يعود لتمثيل الفريق الذي استهل فيه مشواره الكروي، ويليامز كيميس هذا العام لكن إصابة الركبة حرمته من المشاركة أساسيا.

واستهل بونزيو مشواره مع نيويلز في عام 2000 وتوج بطلا للعالم مع منتخب الأرجنتين تحت 20 عاما في عام 2001 ، ولعب ما يقرب من 250 مباراة مع ساراجوسا، لكن مسيرته ستظل مرتبطة دائما بريفر بليت، ولهذا استحق حفل وداعه.

وكانت المباراة الأخيرة الرسمية لبونزيو بقميص ريفر بليت في 18 ديسمبر/كانون أول 2021 أمام كولون دي سانتا في ببطولة كأس الأبطال، حينما فاز ريفر برباعية نظيفة.

ورفعت الجماهير الحاضرة في مباراة الوداع لافتات للاعب مثل "ليو بونزيو، الأكثر تتويجا" و"القائد الأبدي" و"23" في إشارة للقميص الذي يرتديه، حيث قامت أيضا بالهتاف له حينما جاءت الدقيقة 23 من عمر المباراة.

وفي تلك الدقيقة أيضا قامت ابنة بونزيو، باولا، بالنزول للملعب لاحتضان والدها وقام حكم المباراة بإعلان نهايتها في ليلة خاصة انتهت بأغنية للمطربة سوليداد باستوروتي.

واختتم بونزيو حديثه وهو يعانق ابنته "ما حدث اليوم يفوق ما حلمت به. آمل أن يتكرر هذا لأنه لا يمكن تخيله. الشكر للجميع. الآن أنا مدين لكم جميعا على كل الحب الذي تلقيته اليوم لأنه كثير للغاية. أشكركم على جعلي أعيش ليلة ساحرة وفريدة كهذه". 

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202222135814759794830

رونالدينيو: برشلونة لديه كل شيء للعودة إلى القمة

9202222133116127906634

مدرب الوحدات: نقدر عتاب الجماهير

9202222151050249285783

رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يصل الأردن

920222210124145683568

رونالدو يتحدث عن فكرة الاعتزال بعد كأس العالم

9202222104528198009681

فيدرر: لا أشعر بالندم بعد اعتزالي التنس

92022229942663579733

رسالة ساخرة من ناد إيطالي إلى رونالدو

أخبار متعلقة
920222284427449506042

الجزيرة يصرف نصف راتب للاعبيه

9202220105339840106397

تحديد أسعار تذاكر بطولة الأردن الرباعية

9202220104747871186256

الاتحاد: تذاكر مباراة الأردن وإسبانيا ستطرح إلكترونياً

9202218142213533296538

6 عوامل تفجر صحوة برشلونة بقيادة تشافي

920221810462502972217

منتخب سن 17 يتعادل مع قطر ويلتقي الإمارات

920221714314982658792

قائمة منتخب الجزائر لمواجهة غينيا ونيجيريا