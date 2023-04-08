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السبت، 08-04-2023 11:48 ص

اعتقال 22 شخصاً في نصف نهائي كأس هولندا

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الوكيل الإخباري -  أعلنت محطة "إن.أو.إس" الهولندية اعتقال 22 شخصاً لإلقاء مقذوفات وإطلاق ألعاب نارية بعد فوز أياكس أمستردام 2-1 على غريمه فينوورد بقبل نهائي كأس هولندا لكرة القدم.

وتعرض دافي كلاسن لإصابة في الرأس بعدما أصيب بشيء ألقي عليه من المدرجات ما أدى إلى توقف المباراة لفترة طويلة غادر خلالها لاعبو الفريقين أرضية الملعب.

وتأخر انطلاق المباراة خمس دقائق نتيجة الدخان المتصاعد من الألعاب النارية التي أشعلها مشجعو فينوورد، وتوقفت المباراة بعد 21 ثانية من انطلاقها لحين تلاشي الدخان الأسود الكثيف.

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وقال فينوورد إنه قرر غلق جزء من ملعبه عندما يستضيف روما الإيطالي في دور الثمانية بالدوري الأوروبي في 13 من الشهر الجاري.


وفي وقت سابق تقرر عدم السماح بدخول مشجعي الفريق الضيف في مباراتي ذهاب وإياب دور الثمانية بعد قرار اتخذه الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" عقب حظر السلطات الإيطالية للجماهير الهولندية.


وقال الاتحاد الهولندي للعبة إنه سيغلظ القواعد، وسيوقف الحكم المباراة تلقائياً إذا ألقت الجماهير أغراضاً على أرض الملعب أو إذا نزل أحد المشجعين أرضية الملعب، وإذا أصابت مقذوفات أي لاعب أو الحكم فسيتم إنهاء المباراة".

 

ملاعب 

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