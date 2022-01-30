اعلان صادر عن النادي الفيصلي

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا



في خبر سعيد لعشاق النادي الفيصلي من فئات الشباب الراغبة بتمثيله، أعلن الأزرق عن مواعيد لاختبارات المواهب واختيار الوجوه القادرة على الانضمام لفرق الفئات العمرية .







وسيكون يوم الثلاثاء المقبل الموعد المنتظر للاختبارات التي ستقام على ملعب النادي بمنطقة غمدان لمواليد عام 2004 وحتى مواليد عام 2009.











ويعد الفيصلي من أميز الأندية على الصعيد المحلي من ناحية تقديم المواهب الشابة وشهدت الفترة الماضية بروز العديد من الأسماء التي تخرجت من مدرسته الكروية أمثال عمر هاني، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، خالد زكريا، عبدالله عوض، أمين الشناينة والقائمة تطول.

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المصدر : ملاعب