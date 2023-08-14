افتتاح بطولة العالم للمصارعة تحت سن 20

الوكيل الإخباري - افتتحت في عمان مساء اليوم (الإثنين ) بطولة العالم للمصارعة تحت سن 20 والتي يستضيفها الاتحاد الاردني وتقام منافستها على صالة الأميرة سمية وتستمر حتى 20 الجاري.



وافتتح د.ساري حمدان البطولة مندوبا عن سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الاولمبية الاردنية، وبحضور رئيس الاتحاد الدولي للمصارعة الصربي نيناد لالوفيتش ووزير الشباب د. محمد سلامة النابلسي وأمين عام اللجنة الاولمبية رنا السعيد ورئيس الاتحاد الاردني للمصارعة المهندس محمد العواملة وعدد من الشخصيات العربية والأجنبية وضيوف البطولة.



واستهل حفل الافتتاح بكلمات اللجنة المنظمة حيث القى المهندس محمد العواملة كلمة الاردن والتي اكد فيها على حرص اتحاد المصارعة الاردني على استضافة بطولة بمعايير عالمية تنعكس ايجابا على مستقبل اللعبة في الاردن.



ورحب العواملة باسرة المصارعة العالمية وبكل اللاعبين واللاعبات الذين سيتنافسون على المراكز والالقاب خلال ايام البطولة مؤكدا ان الاردن سيقدم كل الجهود اللازمة لانجاح الاستضافة .



من جهته أكد رئيس الاتحاد الدولي للمصارعة الصربي نيناد لالوفيتش ان اسرة المصارعة الدولية وضعت كل الثقة بالاردن بتنظيم هذه البطولة خاصة بعد النجاح الكبير الذي لمسه الاتحاد الدولي للعبة بعد تنظيم بطولة اسيا للشباب والناشئين والتي اقيمت الشهر الماضي في عمان .



واكد لالوفيتش على حرص الاتحاد الدولي على دعم المصارعة في الاردن والمنطقة العربية لتأخذ المكانة التي تستحق.



وشهد حفل الافتتاح ابذي قدمته الإعلامية نسرين أبو ديه، فقرات فنية لفرقة موسيقات القوات المسلحة الأردنية، كما تم عرض فيديو ترويجي عن السياحة في الأردن الى جانب عرض فني فلكلوري لنادي الجيل الجديد للفلكور الشركسي الى جانب فقرة لفرقة شابات السلط .



وتشهد البطولة مشاركة ما يزيد عن 1200 مشارك من 62 دولة من مختلف العالم حيث كانت الفترة الصباحية ليوم امس قد شهدت انطلاق المنافسات التي بدأت بالمصارعة الحرة .

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