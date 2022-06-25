اكتمال فرق الجولة التأهيلية الأولى لدوري أبطال أوروبا

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
اكتملت فرق الجولة التأهيلية الأولى من دوري أبطال أوروبا بعد تأهل فريق فيكينغور ريكيافيك الأيسلندي بعد فوزه على إنتر كلوب دي ايسكالديس من أندورا بهدف دون رد في المباراة الحاسمة من الدور التمهيدي والتي أقيمت مساء الجمعة .اضافة اعلان
وكان إنتر كلوب دي ايسكالديس قد تأهل للمباراة الحاسمة من الدور التمهيدي بفوزه على فريق لافيوريتا من سان مارينو بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء الماضي، أما فيكينغور فقد تأهل لهذه المباراة بعد تحقيقه فوزا ساحقا بنتيجة 6/1 في المباراة التي جمعتهم بفريق ليفاديا تالين من إستونيا .
وسيلتقي فيكينغور ريكيافيك فريق مالمو السويدي بالجولة التأهيلية الأولى والتي ستنطلق يوم الثلاثاء المقبل .
وكانت النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا قد شهدت تتويج ريال مدريد الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 14 بتاريخه، بعد أن تغلب على ليفربول الإنجليزي في المباراة النهائية بهدف نظيف .
المصدر : ملاعب