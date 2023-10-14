الأخضر السعودي يكرر سيناريو 2006

الوكيل الإخباري - أوقف المنتخب السعودي، سلسلة الخسائر التي رافقته طوال 11 شهرا، بعد تعادله 2-2 مع نيجيريا، في مباراة ودية أقيمت الجمعة.



وكان آخر انتصار للأخضر السعودي في افتتاح مبارياته بمونديال قطر 2022 أمام الأرجنتين بنتيجة 2-1.



وخسرت السعودية بعد ذلك 6 مباريات ضد بولندا والمكسيك في كأس العالم، وبوليفيا وفنزويلا وكوستاريكا وكوريا الجنوبية وديا.



وهذه أسوأ سلسلة عدم فوز منذ عام 2006، حين فشل الصقور الخضر في الانتصار خلال 7 مباريات.



وكرر المنتخب السعودي، التعادل الذي حققه أمام نيجيريا أيضًا قبل 13 عاما، وتحديدا عام 2010 عندما تعادل دون أهداف مع النمسا.



وللمباراة الثالثة على التوالي، فشل روبرت مانشيني مدرب السعودية، في تحقيق فوزه الأول مع الأخضر، بعد الخسارة أمام كوستاريكا وكوريا الجنوبية قبل التعادل مع نيجيريا.

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