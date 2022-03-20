الأرجنتيني كاسترو يسجل هدفه الأول بقميص الوحدات

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
سجل المهاجم الأرجنتيني كاسترو أول أهدافه بقميص فريق الوحدات، والذي انضم له قبل أسابيع لتعويض رحيل السنغالي عبد العزيز نداي والمحلي محمود زعترة عن الفريق الأخضر .
وجاء هدف كاسترو بمرمى شباب الخليل الفلسطيني، عندما أحرز ثاني أهداف الوحدات بالمباراة الإفتتاحية لبطولة القدس والكرامة والتي انتهت بفوز الوحدات بثلاثية نظيفة .
وكان الوحدات قد تعاقد مع المهاجم الأرجنتيني بتنسيب من المدير الفني السابق البرازيلي فييرا، إلا أنه لم يسجل أي هدف ببطولة درع الاتحاد، والتي ودعها الأخضر من دور المجموعات .