الأرجنتين تحتفظ بصدارة تصنيف الفيفا.. والمغرب يتراجع

الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، التصنيف الشهري للمنتخبات بعد 62 مباراة في منافسات الشهر الماضي.



لم يشهد التصنيف أي تغيرات على مستوى الكبار، حيث ظلت الأرجنتين وفرنسا والبرازيل في المراكز الـ3 الأولى بينما صعدت إنجلترا للمركز الرابع.



وتراجعت بلجيكا للمركز الخامس، وتحركت كرواتيا خطوة للأمام في المركز السادس، بينما تراجع المنتخب الهولندي للمركز السابع.



في المقابل، ظلت منتخبات إيطاليا والبرتغال وإسبانيا في المراكز من الثامن إلى العاشر.



وعلى المستوى الأفريقي، تراجع منتخب المغرب للمركز 13 لكنه ظل الأفضل بين فرق القارة السمراء، يليه السنغال (18) ثم تونس (31) والجزائر ومصر 33 و34 على التوالي.



وفي آسيا، تواجد منتخب السعودية بين قائمة الـ5 الأوائل بصعوده للمركز (53) أمامه كوريا الجنوبية (28)، أستراليا (27)، إيران (22) واليابان (20).



على المستوى العربي، تواجدت منتخبات أخرى بين قائمة أولـ100، وهي قطر (58)، العراق (70)، الإمارات وعمان (72 و73)، الأردن (82)، البحرين (86)، سوريا (94)، فلسطين (96) وموريتانيا (99).



بينما حقق منتخب بنما، وصيف الكأس الذهبية، أفضل قفزة بتقدمه 12 خطوة للأمام، ليتواجد في المركز (45).

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