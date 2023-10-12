الأرجنتين تواجه باراجواي في تصفيات كأس العالم

الوكيل الإخباري - يستضيف منتخب الأرجنتين نظيره باراجواي، فجر الجمعة، في إطار مواجهات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة أمريكا الجنوبية، ويحتضن ملعب مونمنتال مباراة الأرجنتين ضد باراجواي في تمام الثانية صباح الجمعة.

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ويتواجد النجم ليونيل ميسي على رأس قائمة الارجنتين لمواجهتي تصفيات المونديال على الرغم من غيابه عن فريقه إنتر ميامي في الأسابيع الماضية بسبب مشكلات عضلية وتحوم الشكوك حول مشاركته في المباراة.



وفازت الأرجنتين فى التصفيات على الإكوادور وبوليفيا، في حين لم تعرف باراجواي طعم الفوز حتى الآن بعد أن تعادلت مع بيرو سلبيًا وخسرت من فنزويلا بهدف نظيف في الجولة الثانية.



ويفتقد بطل العالم خدمات باولو ديبالا وأنخيل دي ماريا وأنخيل كوريا وليساندرو مارتينيز بسبب الإصابة، واستدعى ليونيل سكالوني لتوقف أكتوبر الدولي 33 لاعبًا آخرين.



ومن المتوقع أن يكون ميسي على الأرجح على دكة البدلاء ليشارك في وقت قليل من عمر المباراة خوفًا من تفاقم إصابته، وسيقود جوليان ألفاريز خط الهجوم ومعه مهاجم فيورنتينا المتألق نيكولاس جونزاليس.

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