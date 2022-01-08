الأردني علوان يقود الشمال القطري للفوز على السيلية

الوكيل الإخباري - قاد اللاعب الأردني محترف نادي الشمال القطري علي علوان، فريقه نحو فوز مهم على نادي السيلية في مباراة جمعت بينهما مساء أمس على ملعب نادي قطر بالدوحة ضمن الأسبوع الثالث عشر من الدوري القطري لكرة القدم.

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وفار نادي الشمال على منافسه السيلية بهدفين مقابل لا شيء، صنعهما اللاعب علوان، وتمكن بفضلهما فريق الشمال من تحقيق تقدم كبير في ترتيب فرق الدوري القطري.



وعبر علوان في تصريحات صحفية عقب المباراة، عن سعادته الكبيرة بالمستوى الذي قدمه بعد أن صنع هدفي الفوز وحصد فريقه ثلاث نقاط مهمة ساعدته على التقدم في جدول الترتيب.



وقال إن هذا الفوز سيكون مهما للغاية في المرحلة المقبلة من الناحيتين المعنوية والنفسية، وسوف يساعدنا على مواصلة الأفضل من أجل الابتعاد عن منطقة الخطر.



بدورها، أثنت وسائل الإعلام الرياضية القطرية على أداء اللاعب علوان، مؤكدة أن نادي الشمال بفضله، نجح في وضع فريق السيلية في مرمى النار وثبته في قاع الدوري وحيدا بعد بالفوز عليه بهدفين دون رد سجلهما الكولومبي جايسن إسكوبار في الدقيقة 50، والدقيقة 79 من المباراة وصنعها اللاعب علوان.

واشارت وسائل الإعلام الى ان هذا الفوز المهم يرد لنادي الشمال اعتباره بعد خسارته من السيلية في القسم الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين ويحصد ثلاث نقاط مهمة يرفع بها رصيده إلى 12 نقطة، ويصعد إلى المركز التاسع، بينما تجمد رصيد السيلية عند 5 نقاط في قاع الدوري ليقترب خطوة من الهبوط المباشر إلى دوري الدرجة الثانية.