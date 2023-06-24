الأردني غطاشة إلى الشرقي البحريني

الوكيل الإخباري - توصل الرفاع الشرقي البحريني، لاتفاق نهائي مع الأردني فارس غطاشة لارتداء قميص الفريق بالموسم المقبل، لتكون وجهته الجديدة في الملاعب البحرينية بعد الشباب الذي لعب معه الموسم الماضي.



وبينت المصادر أن الأردني إبراهيم حلمي، مدرب الرفاع الشرقي أوصى إدارة النادي بضرورة التعاقد مع مواطنه فارس غطاشة، خاصة أن حلمي سبق له الإشراف على تدريب غطاشة عندما كان مدربا للشباب، بحسب كووورة.



وأوضح المصدر، أن الإعلان الرسمي بين الطرفين سيتم خلال الأيام المقبلة، وسيوقع غطاشة عقدا يمتد لموسمين مع الرفاع الشرقي.

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وساهم غطاشة في بقاء الشباب في الدرجة الممتازة بعد المستويات البارزة التي ظهر عليها في الدوري البحريني.



وتعد هذه هي الصفقة الثانية التي يبرمها الرفاع الشرقي بعد توصل النادي لاتفاق مع المهاجم البرازيلي تياجو أوجستو الذي سيوقع للفريق في الأيام المقبلة.

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