السبت 24-06-2023
الوكيل الاخباري

برامج تطوعية في مركزي شباب كفرنجة وعجلون

أمين عام الطاقة تشارك في المؤتمر الأول للشبكة الإقليمية للطاقة من أجل المرأة

مرصد الزلازل يشارك بمؤتمر" العلوم والتكنولوجيا 2023" في فيينا

وزير الأوقاف يتفقّد حجاج عرب 48

توجيه حكومي عاجل بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى

4112 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

استشهاد فلسطيني بمخيم عسكر في نابلس

ضبط شاحنة مغلقة معبّأة بالأموال قرب مكتب "فاغنر"

البحوث الزراعية: نسعى لتطوير وتحسين تربية الإبل في ظل التغيرات المناخية

بوتين: أمر واحد لا يمكن أن أسامح فيه

السبت، 24-06-2023 04:16 م

الأردني غطاشة إلى الشرقي البحريني

6202324141316885729638


الوكيل الإخباري -  توصل الرفاع الشرقي البحريني، لاتفاق نهائي مع الأردني فارس غطاشة لارتداء قميص الفريق بالموسم المقبل، لتكون وجهته الجديدة في الملاعب البحرينية بعد الشباب الذي لعب معه الموسم الماضي.

وبينت المصادر أن الأردني إبراهيم حلمي، مدرب الرفاع الشرقي أوصى إدارة النادي بضرورة التعاقد مع مواطنه فارس غطاشة، خاصة أن حلمي سبق له الإشراف على تدريب غطاشة عندما كان مدربا للشباب، بحسب كووورة.

وأوضح المصدر، أن الإعلان الرسمي بين الطرفين سيتم خلال الأيام المقبلة، وسيوقع غطاشة عقدا يمتد لموسمين مع الرفاع الشرقي.

اضافة اعلان


وساهم غطاشة في بقاء الشباب في الدرجة الممتازة بعد المستويات البارزة التي ظهر عليها في الدوري البحريني.


وتعد هذه هي الصفقة الثانية التي يبرمها الرفاع الشرقي بعد توصل النادي لاتفاق مع المهاجم البرازيلي تياجو أوجستو الذي سيوقع للفريق في الأيام المقبلة. 

 

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6202324131822144869232 (1)

الكشف عن سبب رفض لوكاكو العرض السعودي

620232414537760096645

مانشستر سيتي ينضم لسباق التعاقد مع حكيمي

620232415352431496308

إنريكي يطلب الاجتماع مع مبابي

6202324151751476598737 (1)

عمر هاني يجدد عقده الاحترافي

620232415458537023510

صفقة قياسية.. تفاصيل عقد الهلال السعودي مع نجم برتغالي

620232412429334800695 (1)

باريس يبعث رسالة إلى ميسي

أخبار متعلقة
5202330125928688033562

الفيصلي يتراجع عن مغادرة فلسطين

520233011956141230245

الحوامدة : الفريق سيستكمل المشاركة في بطولة القدس والكرامة

520232912520984039108

النصر يترقب تقريرا حاسما بخصوص رونالدو

5202329114659674477754

المغربي حكيمي يجاور ميسي ومبابي بتشكيل الدوري الفرنسي المثالي

52023299542757053186

ميسي يثير الجدل في باريس سان جيرمان بتصرف جديد

52023299384611253818

برشلونة يقسو على مايوركا.. وإسبانيول يهبط