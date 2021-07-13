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الثلاثاء، 13-07-2021 12:29 م

الأردني قادر على الإبداع ،، شلباية مشروع أسطورة عالمية

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الوكيل الإخباري - أنس عشا - لم يكن يعلم الكثير منا عن رياضة التايكواندو، لا نفهم قوانينها وصعوباتها ولا نعتقد أننا أهلها وأننا سنصنع التاريخ رفقتها، إلا أنها حولت مسيرة الرياضة الأردنية ومنحتنا الذهب الأولمبي غير المنتظر نظرا لصعوبة الظروف ونقص التحضيرات وانحصار الانتشار لأي لعبة رياضية غير كرة القدم في بلادنا، وكل ذلك كان بفضل شاب يدعى أحمد أبو غوش اجتهد وامتلك الإيمان بحلمه وعمل لأجله وحصد ثماره.اضافة اعلان



 
كما شاهدنا منتخب كرة السلة وهو يحلق في المونديال مرتين، ويصل لنهائي كأس اسيا بأقل إمكانيات وبميزانية لا تذكر وبصالة بمدرجات صغيرة، واليوم نعود برياضة جديدة، يجهلها أغلبنا لكنها شهدت رفع اسم الأردن عاليا في أهم بطولاتها، عندما وصل البطل الشاب عبدالله شلباية لنهائي بطولة ويمبلدون للتنس لفئة الشباب .

 


هذه النماذج تثبت أن الاحتراف لا يعني صرف الأموال وتضخم العقود مثلما يحصل في كرة القدم، وأن العمل والعزيمة تصنع المستحيل، والأهم أنها علامات تبرهن أن الأردني يمتلك القدرة ولا يحتاج إلا للثقة، وحتى أنه ينتزع دعمه بإنجازه عندما يتخلى عنه الجميع، فهل سندعم شلباية ليصبح لدينا أسطورة تنس أردنية في الملاعب العالمية، ومتى سننظر للمواهب ليصبح لدينا أبو غوش وشلباية في كل رياضة ؟!

 




 

 


 

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