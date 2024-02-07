الأردن.. سادس العرب ظهوراً في نهائي آسيا

الوكيل الإخباري - لحق المنتخب الأردني بخمس منتخبات عربية وصلت إلى نهائي كأس آسيا بعدما تجاوز منتخب كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء في نصف نهائي المسابقة.



وتغلب المنتخب الأردني على الكوري الجنوبي بهدفي يزن النعيمات وموسى التعمري ليضرب موعدا مع الفائز من مباراة قطر وإيران.



وتأهلت منتخبات الكويت، مرتين، والسعودية، 6 مرات، والإمارات والعراق وقطر مرة واحدة إلى الدور النهائي لكأس آسيا.



وكان المنتخب الكويتي أول عربي يبلغ نهائي كأس آسيا في نسخة 1976 التي خسرها من إيران، قبل أن يكرر الإنجاز في النسخة اللاحقة ويتوج على حساب كوريا الجنوبية.



وعرف المنتخب السعودي النهائي 6 مرات، خمس منها متتالية، إذ توج بنسخ 1984 و1988 و1996 التي عرفت فيها الإمارات التأهل الوحيد إلى النهائي، وخسر أمام اليابان في 1992 و2000 وأمام العراق في 2007، وهو الذي تأهل حينها إلى أول نهائي في تاريخه.



وفي نسخة كأس آسيا 2019 التي أقيمت في الإمارات، توج المنتخب القطري بعدما كان وصل إلى النهائي الأول للبطولة في تاريخه ليحسمه أمام اليابان.

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