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الخميس، 11-05-2023 03:37 م

الأردن في المجموعة الخامسة بتصفيات كأس آسيا 2023

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الوكيل الإخباري - أسفرت قرعة كأس آسيا لكرة القدم 2023، والتي ستقام منافستها في قطر مطلع العام المقبل، عن وقوع منتخب النشامى في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات البحرين وماليزيا وكوريا الجنوبية.

وسحبت قرعة كأس العالم في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الخميس، وحضر المدير الفني للمنتخب الوطني العراقي عدنان حمد، ومحمد منكو نائب مدير المسابقات في الاتحاد المحلي سحب القرعة.

وجاء "النشامى" في المستوى الثاني، استنادا إلى تصنيف الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

وسبق للمنتخب الوطني أن شارك في كأس آسيا 4 مرات أعوام 2004 و2011 و2015 و2019، نجح خلالها في بلوغ ربع النهائي 3 مرات.

ويشارك في كأس آسيا 2023، التي تنطلق منافساتها في 12 كانون الثاني 2024 وتستمر حتى 10 شباط، 24 منتخبا منها 10 منتخبات عربية.

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