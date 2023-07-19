الأردن مرشح لاستضافة بطولة العالم للمصارعة

الوكيل الاخباري - بات الأردن مرشحاَ لاستضافة بطولة العالم للمصارعة تحت سن 20، وذلك بعد النجاح الكبير الذي تحقق في استضافة البطولة الآسيوية المقامة منافساتها حالياَ في صالة الأميرة سمية وتختتم غداً.

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وأبدى الاتحاد الدولي للمصارعة إعجابه بما قدمه الأردن لضمان نجاح البطولة الآسيوية التي حققت أصدءاً واسعة في القارة الأسيوية بحسب الاتصالات التي جرت بين رئيس الاتحاد الأردني للمصارعة نحمد العوامله ورئيس الاتحاد الدولي، كما أبدت الوفود المشاركة إعجابها بالجهود التي بذلها الاتحاد الأردني للمصارعة لضمان نجاح البطولة.



وستمثل استضافة بطولة العالم للمصارعة نقلة نوعية للعبة في الأردن والمنطقة، حيث سيكون الأردن أول دولة عربية تنظم بطولة بهذا الحجم.

