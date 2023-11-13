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الإثنين، 13-11-2023 02:25 م

الأردن والسعودية وقطر في دورة ودية للمنتخبات الأولمبية

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الوكيل الإخباري - تستضيف الخبر الدورة الدولية الودية (تحت 23 عامًا)، بمشاركة منتخبات (السعودية، قطر، الأردن، أستراليا)، خلال الفترة من 18-21 نوفمبر/تشرين ثان الجاري.

وتشهد الدورة إقامة 4 مباريات، حيث يلتقي المنتخب السعودي نظيره الأردني، يوم 18 نوفمبر، الذي يشهد مباراة أخرى بين المنتخبين القطري والأسترالي.

وتقام يوم 21 نوفمبر مباراتان، حيث يلتقي المنتخب السعودي نظيره الأسترالي، فيما يتواجه منتخبا قطر والأردن.

وستقام مباريات البطولة، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر، وتأتي ضمن استعدادات الأخضر (تحت 23 عامًا) للمشاركة في منافسات كأس آسيا 2024 بقطر، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).  

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