الأردن يحسم صدارة بطولة غرب آسيا للكاراتيه

الوكيل الإخباري - حسم منتخب الأردن للكراتيه صدارة بطولة غرب آسيا، السبت، بعدما حصد 27 ميدالية ملونة "13 ذهبية و8 فضيات و6 برونزيات".



وأقيمت منافسات البطولة في الصالة الرياضية بجامعة البترا، بمشاركة "الأردن والسعودية والكويت والإمارات وسوريا وفلسطين واليمن والعراق".



وأحرز منتخب الأردن 13 ميدالية ذهبية عن طريق "بلسم السعايدة (ناشئات تحت 53 كجم)، لين حكروص (ناشئات تحت 59 كجم)، يارا ناصر (ناشئات تحت 66 كجم)، لين منصور (سيدات تحت 61 كجم)، نور الله ناصر (سيدات تحت 68 كجم)، جود الضروس (سيدات فوق 68 كجم)، عبد الرحمن حيمور (ناشئين تحت 55 كجم)، علي فيراوي (ناشئين تحت 61 كجم)، إبراهيم كنعان (ناشئين تحت 76 كجم)، يزيد الرفاعي (ناشئين فوق 76 كجم)، عمر شقرة (رجال تحت 55 كجم)، صالح الفيومي (رجال تحت 67 كجم)، أحمد شديد (رجال تحت 75 كجم)".



وجاءت الميداليات الفضية عن طريق "دينا الجراح (ناشئات تحت 59 كجم)، فرح الصباغ (سيدات تحت 50 كجم)، منى الديري (سيدات تحت 61 كجم)، محمد الرفاعي (رجال تحت 84 كجم)، هاني رشيد (كاتا فرق رجال)، ريان العموري (ناشئين تحت 55 كجم)، عبد الرحمن الخوالدة (ناشئين تحت 61 كجم)، ياسمين بدوية (ناشئات كاتا)".



وتحققت الميداليات البرونزية عبر "نور الهواوشة (ناشئات تحت 53 كجم)، روان الشهابي (سيدات تحت 50 كجم)، زكي أبو قاعود (رجال تحت 84 كجم) ، فراس الوشة (كاتا ناشئين)، عبد الرحمن القنينة (ناشئين تحت 68 كجم)، نتالي النجار (كاتا سيدات)".

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