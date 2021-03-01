الأردن يستضيف مجموعتي الفيصلي والسلط في كأس الاتحاد الآسيوي

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- أسند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مهمة استضافة منافسات المجموعتين الثانية والثالثة بكأس الإتحاد الآسيوي إلى الأردن.وجاء قرار الآسيوي على ضوء الطلب الذي تقدم به الاتحاد الأردني لكرة القدم، متضمنًا كافة المتطلبات لاستضافة مباريات المجموعتين.وتقام منافسات دور المجموعات بنظام التجمع خلال الفترة من 25-29 آيار المقبل، وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد، واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل تحقيق متطلبات السلامة العامة، والتي تشكل أولوية رئيسية لدى الاتحاد الأردني.يذكر أن فريق السلط جاء في المجموعة الثانية إلى جانب فرق الأنصار اللبناني والمحرق البحريني ومركز شباب بلاطة الفلسطيني، فيما حل الفيصلي في المجموعة الثالثة إلى جانب تشرين السوري والسيب العماني والفائز من مباراة الملحق التي تجمع الأمعري الفلسطيني والكويت الكويتي.