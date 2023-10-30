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الإثنين، 30-10-2023 04:26 م

الأرقام لا تكذب.. يوفنتوس يستعيد مكانته

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الوكيل الإخباري - تقوم اللحظة الجيدة التي يعيشها يوفنتوس، الذي ذاق يوم السبت طعم الصدارة لليلة واحدة، وهو أمر لم يحدث منذ 2020، على الفاعلية والقوة الدفاعية بشكل جعله يتجنب الخسارة أو استقبال أي أهداف على مدار 5 مباريات متتالية.

ويتطلع اليوفي إلى نسيان الموسم الماضي حين واجه مشكلة خارج إطار الرياضة كلفته 10 نقاط من رصيده، بالإضافة إلى حرمانه من المشاركة في مسابقات أوروبية في الموسم الحالي، وذلك بسبب عقوبة يويفا ضده في قضية احتيال ونشاط مالي غير مشروع.

وواصلت الفضائح مطاردة البيانكونيري، حيث أثرت عليه أيضا بشكل فردي، مثل قضية اللاعب الفرنسي بول بوجبا، الذي تم استبعاده بعدما جاءت نتيجة اختباره إيجابية لهرمون التستوستيرون.

ثم اللاعب الإيطالي الشاب نيكولو فايولي، المعاقب بالإبعاد لمدة 7 أشهر عن الملاعب بسبب المراهنة عبر منصات غير قانونية وعلى مباريات كرة القدم، وهو أمر محظور.

ومع ذلك، يبدو يوفنتوس حاليا عاقد العزم تمامًا على استعادة مكانه في دوري أبطال أوروبا، وعلى الرغم من أن أسلوبه في اللعب ما زال بعيدا عن التألق، إلا أنه بات أكثر فاعلية.

ومنذ 26 سبتمبر/أيلول الماضي، لم يتجرع فريق "السيدة العجوز" الهزيمة ولم تهتز شباكه أمام خصومه، برصيد 4 انتصارات، أمام ليتشي وتورينو وميلان وفيرونا، وتعادل واحد أمام أتالانتا.

وبهدف جاء بشق الأنفس أمام هيلاس فيرونا، عاد اليوفي إلى صدارة الترتيب، ولو مؤقتا، بعد 123 مباراة وموسمين كاملين دون تحقيق ذلك، وبالتحديد منذ موسم 2019-202 تحت إمرة المدرب ماوريسيو ساري.

لكن عقب انتصار إنتر ميلان على روما، أصبح يوفنتوس في المركز الثاني على بعد نقطتين خلف "النيراتزوري" الذي يتربع على عرش الترتيب.

ويتطلع اليوفي الآن، إلى الفوز على فيورنتينا وكالياري قبل مواجهة إنتر في مباراة حاسمة، حيث سيسعى لانتزاع المركز الأول من صاحب الصدارة.

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