الخميس 15-07-2021
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الخميس، 15-07-2021 03:59 م

الأسماء المتوقعة لقيادة حلم صدارة السلط أمام الفيصلي

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الوكيل الإخباري - أنس عشا

سيشهد ستاد عمان الدولي واحدة من أكثر مباريات دوري المحترفين إثارة، عندما يحل السلط ضيفا على الفيصلي قي مواجهة تقام على ستاد عمان الدولي، عند الساعة الثامنة والنصف من مساء الخميس.اضافة اعلان



 
وتعد المواجهة المنتظرة بالإثارة الكبيرة كونها ستمكن الفيصلي من الانفراد بالصدارة، أو تسمح للسلط مشاركته والرمثا بها، وبالطبع فإن ذلك الأمر سينعكس على تحضيرات السوري حسام السيد، المدير الفني للفيصلي، والوطني جمال أبو عابد نظيره بالسلط، واللذان يمتلكان كوكبة من نخبة نجوم الكرة الأردنية .


 
 
وإليكم التشكيل المتوقع للسلط :

 

معتز ياسين، أدهم القريشي، واترا، رواد أبو خيزران، محمد أبو حشيش، عبيدة السمارنة، محمد راتب، زيد أبو عابد، محمود مرضي، أحمد سريوة ورونالد.

 




 

 


 

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