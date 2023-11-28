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الثلاثاء، 28-11-2023 02:41 م

الأكبر والأصغر.. مواجهة تاريخية في أبطال أوروبا

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الوكيل الإخباري - قالت صحيفة سبورت الإسبانية إن "دوري أبطال أوروبا سيشهد حدثاً استثنائياً في مباراة برشلونة وبورتو الثلاثاء ضمن منافسات دور المجموعات".

ذكرت الصحيفة أن المباراة التي تقام في المجموعة الثامنة، ستشهد مواجهة تاريخية تجمع بين الأكبر والأصغر في المسابقة، إذ يلعب النجم البرتغالي بيبي البالغ من العمر 40 عاماً مع بورتو، بينما يتواجد لامين يامال البالغ من العمر 16 عاماً ضمن قائمة برشلونة.

وأوضحت: "للمرة الأولى سيشارك لاعبين في البطولة الفارق بينهما في العمر يصل إلى ربع قرن، إذ يتجاوز بيبي في العمر لامال بـ24 سنة و4 أشهر و15 يوماً بالتحديد".

وأضافت: "لم يتمكن اللاعبان من إتمام هذه المواجهة في لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب دراغاو بالبرتغال، بسبب غياب بيبي بداعي الإصابة".

وتابعت: "الدولي البرتغالي سيكون أمامه أربعة حراس مرمى فقط شاركوا بعمر أكبر منه في البطولة القارية، وهم مارك شوارزر الذي لعب آخر مباراة له في دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي في 2014، وأولكسندر شوفكوفسكي (دينامو كييف، 2016)، جيانلويجي بوفون، الذي كانت آخر مباراة له في البطولة في كامب نو، بعمر 42 عاماً و10 أشهر و10 أيام، بينما يتصدر القائمة ماركو بالوتا الذي ودع المنافسة مع لاتسيو ضد ريال مدريد في سانتياغو برنابيو عن عمر يناهز 43 عاماً و8 أشهر و8 أيام".

في المقابل يحطم لامين يامال جميع الأرقام القياسية، لكن لا يزال أمامه رقم واحد ليحققه، هو أن يصبح أصغر لاعب كرة قدم يسجل هدفاً في دوري أبطال أوروبا، الذي يمتلكه أنسو فاتي مع برشلونة في سان سيرو عندما أحرز هدفاً في مرمى إنتر ميلان وعمره 17 سنة و40 يوماً، بينما يبلغ لامين يامال من العمر حالياً 16 سنة و4 أشهر و14 يوماً".

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