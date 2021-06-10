الأمير علي سيتواجد في الكويت لدعم النشامى

الوكيل الاخباري - أكد رئيس وفد المنتخب الوطني الأول في الكويت، منصور عبيد الله بتصريح خاص لموقع ملاعب ، أن سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، سيصل للكويت يوم الجمعة.

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وتأتي هذه الخطوة من سمو الأمير علي دعما منه للنشامى قبل مواجهتهم المصيرية مع شقيقهم الكويتي ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم قطر "2022"، وكأس أمم اسيا الصين "2023".

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