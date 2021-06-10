الخميس 10-06-2021
الوكيل الاخباري

تونس: 76 وفاة و2373 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

الحكومة : تكثيف الرقابة لمتابعة الالتزام بأوامر الدفاع

الخارجية تدين الاعتداءات الاسرائيلية في القدس واستمرار الانتهاكات

السماح لمتلقي لقاح كورونا بالتجول خلال الحظر بعد 5 ايام

لجنة الاوبئة تحذر وتطالب بتشديد الإجراءات

لجنة الاوبئة تحذر من موجة كورونا جديدة بالاردن اذا حدث هذا الامر

عودة عمل السفريات الخارجية على خط الأردن السعودية

التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة أطلقها الحوثيين

امتحانات ' التوجيهي ' موضوعية باستثناء اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات

الخميس، 10-06-2021 11:40 م

الأمير علي سيتواجد في الكويت لدعم النشامى

620211023250577937612


الوكيل الاخباري - أكد رئيس وفد المنتخب الوطني الأول في الكويت، منصور عبيد الله بتصريح خاص لموقع ملاعب ، أن سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، سيصل للكويت يوم الجمعة.

اضافة اعلان
 

وتأتي هذه الخطوة من سمو الأمير علي دعما منه للنشامى قبل مواجهتهم المصيرية مع شقيقهم الكويتي ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم قطر "2022"، وكأس أمم اسيا الصين "2023".

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

رونالدو يقرر الرحيل عن يوفنتوس بعد يورو 2020

6202110154242202352358

النشامى قادرون ،، مواجهة نكون أو لا نكون

6202110164918652225477

الكاف يعلن مواعيد مباريات نصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية

6202110162317922684325

باريس سان جيرمان يسعى لضم حارس إيطاليا

aaa

15 ألف دولار لكل لاعب في حال التأهل للدور الحاسم من تصفيات المونديال

62021515341719946951

جوارديولا مدرب الموسم في الدوري الإنجليزي

أخبار متعلقة
c3aac9a9-e767-46e3-8688-93d2be451f40

صفقات مميزة لفريق كرة القدم النسوية بنادي عمان

ch1psjuwhcfttvcq7agd

حسابات الفيصلي في حال (الفوز - التعادل- الخسارة) بالجولة الأخيرة

tnarwxrf1cvrevjysmrr

هذا ما قاله مدرب بلاطة الفلسطيني في المؤتمر الصحفي بعد الفوز على المحرق

178930499_3455249851241257_3905899108335600653_n

هذا ما قاله مدرب الفيصلي قبل مواجهة تشرين السوري

60a661cab3b96

التسويق للكرة النسوية ،، رعاة وبث مدفوع للمباريات

e8e6ffd3-e432-4abc-8dbf-a2d9e3ad6cb4

مدرب الأنصار : مباراتنا مع السلط ستكون صعبة للغاية